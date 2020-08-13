

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 57'nci Piyade Alayı Komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey, ölümünün 105'inci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Kara Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 günü Arıburnu cephesinde, karaya çıkan Anzak birliklerini, 27'nci Piyade Alayı ile birlikte karşılayan ve durdurmayı başaran, 57'nci Piyade Alayı´nın şehit komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey, ölümünün 105'inci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve alan başkanlığı personeli katıldı. Şehit Yarbay Avni Bey ve tüm şehitlerin aziz ruhları için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anma töreni sonunda konuşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Tarihi alan başkanlığı olarak bu büyük insanları unutmamak, unutturmamak ve hatıralarını yaşatmak en önemli vazifelerimizden. Onların bu topraklarda bıraktıkları emanetler hiçbir zaman solmayacak. Yarbay Hüseyin Avni ve bütün şehitlerimiz sayesinde biz bu topraklarda rahatça yaşayabiliyor ve burada bulunuyoruz. Vatan için nerede ihtiyaç duyulmuşsa oraya koşa koşa hiç düşünmeden gittiler ve en değerli varlıklarını, canlarını ortaya koymaktan hiç çekinmediler. Yarbay Hüseyin Avni Bey ile beraber kahraman 57'nci Alay şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-08-13 17:12:20



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