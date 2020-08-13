Çan'da trafik denetimleri

Çanakkale’nin Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede motosiklet ve minibüsler üzerinde denetlemeler yaptı.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki denetim noktasında ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına bakan ekipler, kasksız ve evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uyguladı. İlçenin giriş ve çıkış noktalarında otobüs ve minibüsler üzerinde yapılan uygulamalarda ise araçlarda yolcuların oturma düzenleri ve sürücülerin evrakları incelendi. Yapılan denetimlerin ilçe genelinde farklı noktalarda devam edeceği bildirildi.

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