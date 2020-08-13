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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramiç’te domates hasadı şenliği düzenlendi

İHA

Bayramiç’te domates hasadı şenliği düzenlendi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu köyünde düzenlenen Domates Hasadı Şenliği'ne katılarak çiftçilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bayramiç Ziraat Odası işbirliği ile ilçeye bağlı Koşuburnu köyünde domates hasadı etkinliği gerçekleştirildi. Programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Sadettin Arslan, AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Üreten kim varsa yanında olalım istiyoruz”
Bayramiç Ziraat Odasının davetlisi olarak domates hasat şenliğine katıldıklarını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bu daveti bir görev bildik. Valimizle beraber geldik. Devlet burada, millet burada. İstiyoruz ki üreten kim varsa, helal kazanan kim varsa yanında olalım, destek olalım dedik. Tarımda ve turizmde ulaşım hep önümüzde soru işareti olarak durdu. Yüzyılın rüyasıydı boğaz köprüsü, yarısı bitti. Daha büyük yatırımcı, daha büyük tarımcı, daha büyük üretici buradaki malını İstanbul başta olmak üzere tüm dünyaya köprü aracılığı ile daha rahat ihraç edeceği için o köprü Lapseki Gelibolu değil Ezine'nin ve Bayramiç'inde köprüsüdür" dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı konuşmada, Koşuburnu köylülerinin arazi kiralayarak üretim yapmasını çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Bütün üreticileri bu anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Üreticilerin ürün yetiştirmedeki hassasiyetleri ise taktirle karşılıyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, AK Parti Gurup Başkan Vekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan eşliğinde üreticinin domateslerini kamyonlara yüklediler. Etkinlik katılımcılara verilen ikramla son buldu.

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