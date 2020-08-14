Çanakkale´de 700 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de polis tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 700 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda toplam piyasa değeri 700 bin TL olan 2 paket içinde 2 kilogram metanfetamin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-08-14 13:10:47
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