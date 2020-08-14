Çanakkale'de orman yangını (1)

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Çanakkale´de, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar hattına haber verdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, müdahaleye başladı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2020-08-14 15:06:20
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