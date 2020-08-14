Ayvacık'ta zeytinlik alanda yangın çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ayvacık'a bağlı Kozlu köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda yangın çıktı. Zeytinlik alandan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 2 helikopter ile karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale ediyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2020-08-14 18:19:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.