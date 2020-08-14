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Kozlu köyündeki yangın kontrol altında

İHA

Kozlu köyündeki yangın kontrol altında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyünde saat 15.20'de başlayan zirai yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler saat 15.30'da müdahale etti. Yangına; 4 helikopter, 17 arazöz, 3 dozer, 3 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, 4 belediye itfaiye aracı ve 110 orman işçisi müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğünün etkin mücadelesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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