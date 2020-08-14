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'Söz Yetenekte', 1915 Çanakkale Köprüsü'nden gençlere seslendi

DHA

'Söz Yetenekte', 1915 Çanakkale Köprüsü'nden gençlere seslendi


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'na yapılan ve 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü ünvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle, ikincisi düzenlenen 'Söz Yetenekte' programına ev sahipliği yaptı. Oylum Talu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen program, bugün 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinden canlı yayınlandı. Programda; 1915 Çanakkale Projesi´nin detayları, genç mühendislerin başarı hikayeleri, bu projedeki deneyimleri ile gençler için istihdam fırsatları ele alındı. Ayrıca, gerçekleşen ödüllü yarışmayı kazanan 10 genç, projeyi yerinde inceleme şansı kazandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce (KGM) Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığında yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, gençleri Türkiye'nin atılımları ve istihdam potansiyeli konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan 'Söz Yetenekte' programının ikinci bölümüne ev sahipliği yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin destekleriyle Oylum Talu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen 'Söz Yetenekte' adlı etkileşimli canlı yayına; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Birim Müdürü Neşe Gülmez ile Uzman Mesut Şener, ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ebrunur Yıldız, ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ömer Güzel ve projede görev alan uzmanlarla beraber projenin genç yetenekleri katıldı. Yayın, 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinden canlı olarak gerçekleşti.
Programda, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi tanıtılarak, genç ekibin deneyimlerine yer verildi. Binlerce kişinin çalıştığı çok uluslu dev projenin ekibi tanıtılarak, çalışan çeşitliliği ele alındı. Ayrıca konuşmacılar, yeni mezunlara ve mezun olacak gençlere tavsiyelerde bulundu. 
'ZORLUKLARA ÖNCEDEN HAZIRLANARAK AŞMAK GEREKİYOR'
Programda konuşan ve yükseköğretimde okuyan veya mezun olmuş gençlere 1915 Çanakkale Projesi'ni yakından tanıtma fırsatı sağladıkları için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne teşekkür eden ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ömer Güzel, şunları söyledi: 
"Çok uluslu çalışan çeşitliği ile dünyada örnek gösterilen projemiz ile ev sahipliği yapma ayrıcalığını yaşadığımız 'Söz Yetenekte' canlı yayınına genç arkadaşlarımızın gösterdiği ilgi mutluluk verici. 7 bin kişiye istihdam sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, çok uluslu çalışan çeşitliliği, bölgesel istihdama olan katkısıyla gurur kaynağı. Projenin bütününde 10 farklı ulustan 20'den fazla disiplinde 200 kadar farklı pozisyonda arkadaşlarımız çalışıyor. İstihdamımızın üçte biri 18-30 yaş aralığındaki genç arkadaşlarımızdan oluşuyor. Yine mühendislerimizin dörtte biri bir ile beş yıl tecrübeli genç mühendislerden arasından seçildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan 80 farklı üniversite ve yüksekokuldan mezun olan arkadaşımız projemizde görev alıyor ve bu büyük projenin gerçekleştirilmesinde önemli katkılarda bulunuyorlar. Çok uluslu bu gibi projelerin bir parçası olmanın gençlerimizin kariyerleri için çok kıymetli olacağına inanıyorum."
'BİZİM İÇİN BİR ONURDU'
Programda söz alan ve Türkiye'nin mega projelerinde imkanlar ve fırsat eşitliği üzerinde gözlemlerimi aktaran ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ebrunur Yıldız ise, "Söz Yetenekte, serisinin ikinci programına ülkemiz için stratejik önemi olan 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi´nde ev sahipliği yapmak bizim için onur ve gurur verici. Ülkemizde devam eden mega projeleri gençlerimiz için çok önemli ve eşsiz kariyer fırsatları olarak görüyorum. Otoyol, köprü, havalimanı, baraj ve enerji alanlarındaki mega yapılar özellikli ve çok disiplinli projelerdir. Bu çok disiplinli yapılarda tecrübeli kadrolar kadar genç ve dinamik yeteneklere de ihtiyaç duyuluyor" diye konuştu.
'AMACIMIZ MESLEKLERİN CİNSİYETİ OLMADIĞI KONUSUNDA FARKINDALIK YARATMAK'
Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan genç kadınlara önemli bir fırsat eşitliği sunan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nden ve 1915 Çanakkale Projesi'ndeki yansımalarından bahseden Yıldız, şöyle konuştu:
"Toplumsal cinsiyet eşitliği kamu kurum kuruluşları yanı sıra özel sektör kuruluşlarının da önemli bir gündem maddesi ve ciddi yatırımlar yaptığı bir konu. Bu konuda alınması gereken çok fazla yol olmakla beraber atılan adımlar umut verici. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi de bu umut verici adımların çok güzel bir örneği. Kadınların iş gücüne katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan birisi mühendislik. 40 öğrenci ile başlayan program, bu yıl öğrenci sayısını 120'ye çıkardı. Hedef, sadece üniversite öğrencileri değil, ayrıca lise öğrencileri. Amaç meslek seçimi öncesinde mesleklerin cinsiyeti olmadığı konusunda farkındalık yaratmak ve erken yaşlarda mesleki tercihlere doğru yön verebilmek. Türkiye'nin Mühendis Kızları, 1915 Çanakkale Köprüsü Projemizde de görev yapıyor ve sonsuz değer katıyorlar. Önemli olan güçlü bir teknik ve sosyal donanım size tüm kapıları açacaktır, kendinize yatırım yapmayı unutmayın."
10 KİŞİ KÖPRÜYÜ GEZME VE GÖRME FIRSATI KAZANDI
1915 Çanakkale Köprüsü şantiye gezisinin çevrim içi yapıldığı programda interaktif bir bilgi yarışması da düzenlendi. Sorulara doğru yanıt vererek en yüksek puanı alan ilk 10 kişi, 1915 Çanakkale Köprüsü şantiye gezisi kazanarak bir tam gün boyunca bu dev projeyi yerinde görme ve proje ekibi ile tanışma fırsatı kazandı. Kazananların tüm seyahat ve konaklama masrafları ev sahibi 1915 Çanakkale Köprüsü projesini yürütenler tarafından sağlanacak.
1915 Çanakkale Youtube kanalı @1915canakkaletr adresinden canlı yayınlanan `Söz Yetenekte´, tüm üniversitelilere, üniversite mezunlarına, kariyerine yön çizmek isteyenlere ilham veriyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-08-14 21:09:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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