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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli, Çanakkale'deki orman yangınını havadan koordine etti

DHA

Bakan Pakdemirli, Çanakkale'deki orman yangınını havadan koordine etti


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi Hacıgelen köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin havandan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangını havada helikopterle inceleyerek, koordine etti. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Çanakkale Lapseki Hacıgelen mevkiindeki orman yangınını havadan koordine ettik. Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla hamdolsun yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.
Lapseki ilçesi Hacıgelen köyü yakınlarında saat 19.04'te yangın çıktı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattını'na bildirdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 hizmet aracı, 3 trayler, 3 itfaiye aracı ve 55 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 2 dönüm ormanlık alan yanarak kül oldu.
BAKAN PAKDEMİRLİ, YANGINI HAVADAN KOORDİNE ETTİ
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Hacıgelen köyü yakınlarındaki orman yangını havadan helikopterle koordine ederek, inceledi.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Lapseki Hacıgelen mevkiindeki orman yangınını havadan koordine ettik. Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla hamdolsun yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-08-15 22:18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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