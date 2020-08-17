Midilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldü

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - YUNANİSTAN´ın Midilli Adası´ndaki Petra beldesi yakınlarından yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, Çanakkale´nin Ayvacık ilçesi Assos sahillerinden görüldü.
Önceki yıllarda Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi limanından feribot seferlerinin yapıldığı Midilli Adası´ndaki Petra beldesi yakınlarında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen dumanlar, Assos sahillerinden görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2020-08-17 15:44:56
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