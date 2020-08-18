Çanakkale’de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi

Çanakkale kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; dün saat 14.45 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan M.D., N.D. ve Ö.D. isimli şahıslar arabadan indirilerek araç içerisinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi.
Şüphelilere idari para cezası kesilirken, ele geçirilen atık yağlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.