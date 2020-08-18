Hatalı basım 50 lirası için teklif bekliyor

Son zamanlarda kolesiyonerlerin ilgi odağı olan hatalı basım paralardan biri de Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaşayan işçi Tayfun Kızak’ın (18) eline geçti. Kızak, hatalı basım 50 TL’si için teklif bekliyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde işçi olarak çalışan Tayfun Kızak, eline geçen 50 TL’lik bir banknotun sağ üst köşesinde yer alan ‘0’ rakamının çıkmadığını fark etti. Paranın sahte olduğunu düşünen Kızak, bankaya giderek parayı inceletti. Paranın sahte olmadığı, hatalı basım olduğu anlaşıldı. Bu durum üzerine internette araştırma yapan Kızak, koleksiyonerlerin hatalı para basımlarına büyük ilgi duyduğunu öğrenince 50 TL’sini görücüye çıkardı.

İki koleksiyonerle görüşme halinde olduğunu kaydeden Kızak, “Başta sahte para olduğunu zannetmiştim, sonradan bankaya giderek kontrolleri yaptırınca gerçek para olduğunu anladık. Kısa bir araştırma yaptık ve Türkiye’de bu hatalı basımdan 4 adet olduğunu biliyoruz. Bu paralardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde 72 bin TL’ye alıcı bulmuş. Şuan da internette yine bir ilan var ve o kişi Adana’da. O kişi de hatalı basım parasına 100 bin TL istiyor. Biz tüm tekliflere açığız” dedi.

“Orijinal Merkez Bankası çıkışlı”

Koleksiyonerleri kandırmak için çeşitli hilelerin olduğunu da kaydeden Kızak, “İşten kazandığım paraları sayıyordum o arada destede de bir farklılık hissettim. Beşin yanında sıfır yoktu. İlk önce sahte olduğunu zannettim, ışığa tuttum. Ondan sonra kısa bir araştırma yaptık ve gerçek olduğunu anladık. Bankada, üzerinde oynama olup olmadığına bakıldı ve orijinal Merkez Bankası çıkışlı olduğu belirlendi. Piyasada bazı kişiler asetonla paranın bazı yerleriyle oynayarak hatalı basım diye satmaya çalışıyor. Alıcılar da paranın orijinal olup, olmadığını soruyor. Şuanda iki tane ciddi alıcı var. Konuşuyoruz, iletişimimiz devam ediyor, uygun tekliflere açığız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.