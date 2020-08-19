Çan Kaymakamı Gürdal’dan kovid-19 denetimi

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kovid19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de başlatılan ve toplum sağlığını önemseyen denetimler gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlere Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanvekili Aşkın Köse, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı. Yetkililer, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile beraber temastan kaçınılması konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.