Çan’da düğünler 23.00’da sona erecek

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– Çanakkale’nin Çan İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında, düğünlerde korona virüsten korunmak için alınması gereken önlemler hakkında toplantı gerçekleştirildi.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Levent Çalış, İlçe Sağlık Müdürü Nilay Baran ve Düğün yeri işletmecilerinin katılımlarıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda düğünlerin gece 23.00’da sona ermesi ile ilgili hıfzıssıhha kurul kararı alındı.

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