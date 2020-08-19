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Çanakkale'de, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottolu koronavirüs denetimi

DHA

Çanakkale'de, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottolu koronavirüs denetimi


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelgesi üzerine, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottosu ile kontrollü sosyal hayat döneminde ortak kullanım alanlarından olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı´nda, koronavirüs tedbirlerini denetledi.
Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı´nda bulunan iş yerlerinin ve yolcuların koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyup uymadığını denetleyen Vali İlhami Aktaş, otogar müdürü Cenk Dinç´ten uygulanan tedbirler hakkında bilgi aldı. Otogarda çalışan personel ve seyahat edecek olan yolcularla sohbet ederek, iş yerleri ve yolcu otobüslerinin içerisindeki sosyal mesafe ve hijyen gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Vali Aktaş, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı bir şekilde uyması, pandemiyle mücadelede başarıya ulaşmamızı hızlandıracaktır. Duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında daha dikkatli olmalı, çok daha özenli davranmalı ve çevremizdeki herkesi uyarmalıyız. Hepimizin sağlığı birimizin hatasına feda edilemez. Unutmayalım ki koronavirüs, alacağımız hiçbir tedbirden daha güçlü değildir."
Vali Aktaş'ın koronavirüs tedbirleri denetiminde; İl Jandarma Komutan Vekili J. Albay Ali Kösem, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul üyeleri de hazır bulundu.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-08-19 21:28:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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