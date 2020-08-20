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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1915 Çanakkale Köprüsü viyadüğünde tabliyeler ilerliyor

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü viyadüğünde tabliyeler ilerliyor


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik ayakları tamamlandıktan sonra haziran ayında, Lapseki yakasında 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ilk tabliye konuldu. 3'üncü parçaları tamamlanan tabliyeler ile viyadük yolu, ÇanakkaleLapseki yolu üzerine kadar ulaştı. Her biri 17 metre genişliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda toplam 42 parçadan oluşacak tabliyeler, itme ve sürme yöntemiyle viyadüğün denizle buluştuğu noktaya kadar ilerleyecek ardından da köprüde kablo örme çalışmalarına geçilecek. Çanakkale Boğazı, 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.
Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Köprünün deniz içinde yer alan 318 metre yüksekliğindeki iki ayağı, mayıs ayında tamamlandı. Lapseki yakasında köprü ayağına son blokun montajı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle gerçekleştirildi.
'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalara, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, ara verilmeden devam ediliyor. Köprü inşaatında, Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü üzerine haziran ayında ilk tabliyenin konulmasıyla yeni aşamaya geçilmişti. Yaklaşım viyadüğü üzerine, köprü gidişgeliş yolu için her biri yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde toplam 42 parça tabliye imalatı yapılacak. Tamamlanan her yeni tabliye, önündeki diğer tabliye parçalarını itme, sürme yöntemiyle viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar ulaştırmış olacak. Şu anda 3'üncü parçaları tamamlanan tabliyeler, itme-sürme yöntemiyle ÇanakkaleLapseki yolunun üzerine kadar ulaşmış durumda. Tabliyeleri ileri doğru çeken mekanizmalar ise tam olarak kara yolunun üzerine geldi. Bu yolu kullanan sürücüler, mekanizmanın altından geçerken, oluşan tablo, dikkat çekiyor.
YAZ SONU KABLO ÖRME ÇALIŞMASI OLACAK
Lapseki yakasındaki yaklaşım viyadüğünde, kasım ayına kadar tabliyeler denizdeki köprü destek ayağına ulaşmış olacak. Gelibolu yakasında ise aynı çalışmaya aralık ayında başlanması planlanıyor. Köprüde, yaz sonunda, kablo örme çalışmalarına başlanacak. Köprü inşaatında kullanılacak kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo örme çalışmasıyla birlikte köprünün silüeti ortaya çıkacak. Tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı da 49 bin ton. Köprünün inşaatında, 114 bin ton inşaat çeliği kullanılacak. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri için kullanılacak beton miktarı ise 230 bin ton olacak.
İNCELİKLİ TASARIM
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100´üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü´nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızıbeyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK
Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ
2020-08-20 09:25:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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