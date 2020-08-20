Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Çanakkale'de seyir halindeki tüplü araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bilal Özkan idaresindeki 17 KN 332 plakalı Renault marka araç Çan Doğaca köyü istikametinde seyir halindeyken alev aldı. Sürücü Özkan, araçtan çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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