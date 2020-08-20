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'Roket'li aramada araçta uyuşturucu bulundu

DHA

'Roket'li aramada araçta uyuşturucu bulundu


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ş.U., İ.S. ve H.İ.D'nin ilçeye bağlı Aksaz köyünde bir araçta uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda özel eğitimli köpek 'Roket' ile araçta yapılan aramalarda, 20 gram kubar esrar, 15 gram katkılı esrar ve 5 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-08-20 15:17:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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