ÇOMÜ'de dersler, 5 Ekim'de 'karma eğitim modeli' ile başlayacak



ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Senatosu, 20202021 eğitim ve öğretim dönemi güz yarıyılı derslerine, 5 Ekim'de 'karma eğitim modeli' ile başlanmasına karar verdi.

ÇOMÜ Senatosu'nca yapılan toplantıda, 20202021 eğitim ve öğretim dönemi güz yarıyılı derslerinin 5 Ekim'de 'karma eğitim modeli' ile başlanması kararlaştırıldı. Senato, uygulanacak 'karma eğitim modeli'nde bazı derslerin sadece uzaktan eğitimle verilebilmesi, bazı derslerin tamamen yüz yüze yapılabilmesi ve bazı derslerin yüzde 60'ının yüz yüze, yüzde 40'ının uzaktan eğitimle yapılabilmesi için akademik birimleri yetkili kıldı. Ayrıca 'karma eğitim modeli' içinde uygulanacak yüz yüze eğitimin, kalabalık sınıfların şubelere bölünmesi ve sınıfların farklı günlerde eğitim alması şeklinde seyreltilmiş olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Senato tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tamamen uzaktan eğitime geçme durumunun ortaya çıkabilecek olması ihtimali doğrultusunda, ilk 4 haftanın ders materyallerinin (ders notları, ppt sunumlar vb.) 5 Ekim 2020 tarihine kadar ÜBYS sistemine yüklenmesine, uzaktan online yapılacak derslerde, her bir ders saatinin 20 dakika olacak şekilde düzenlenmesine, Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında devam şartının uzaktan öğretim derslerinde aranmamasına, yüz yüze derslerin, teorik olanları için %70 ve uygulama derslerinde ise % 80 olan devam zorunluluğunun 14 hafta üzerinden olan kadarının yüz yüze yapılan derslerde uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."DHA-Eğitim Türkiye-Çanakkale / Merkez

2020-08-20 17:03:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.