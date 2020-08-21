Vali Aktaş, ören yerlerinde incelemelerde bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ören yerlerine inceleme gezisi yaparak, kazı heyetinden bilgi aldı.

Vali İlhami Aktaş, Apollon Smintheion Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Davut Kaplan, Assos Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, Parion Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, Alexandria Troas Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe ve Maydos Kilisetepe Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı ile Alexandria Troas Kazı Evinde bir araya gelerek kazı heyeti başkanlarından bilgi aldı.

Kazı heyeti başkanları Vali İlhami Aktaş’a, devam eden kazı alanlarındaki çalışmalar ile ilgili bilgi vererek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Programda; kazı başkanları ile önemli turizm destinasyonları olan Apollon Smintheion, Assos, Troya, Maydos, Alexandria Troas, Parion Antik Kentleri ile Troya Müzesi’nin uluslararası alanda tanıtımlarının daha etkin yapılarak, bölge turizminin gelişmesine yapacağı etkileri, Çanakkale’ye yapılan turizm yatırımları ve çalışmalar ile ilimiz tarihi değerlerinin daha iyi korunmasında izlenecek yöntemler ve Çanakkale’nin turizm potansiyeli ele alındı.

Ayrıca Vali İlhami Aktaş, kazı çalışmaları devam eden Alexandria Troas kazı alanını da inceleyerek kazı çalışmaları ve ören yeri karşılama merkezi projesi hakkında Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe’den bilgi aldı.

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