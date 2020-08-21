Çanakkale'de, halk otobüsünde 'kapasite aşımı' iddiasıyla tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de, halk otobüsünde 'kapasite aşımı' iddiasıyla tepki

DHA

Çanakkale'de, halk otobüsünde 'kapasite aşımı' iddiasıyla tepki


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, halk otobüsünde koronavirüs nedeniyle düşürülen kapasite kuralına uyulmadığı ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı öne sürülen görüntüler tepki çekti. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, görüntüler üzerine belediyeyi eleştirdi. CHP'li Çanakkale Belediyesi ise otobüste kapasite kuralının ihlal edilmediğini, güzergahta sefer sıklığının ise artırıldığını açıkladı.
Çanakkale Belediyesi´ne bağlı halk otobüsünde, koronavirüs önlemleri kapsamında düşürülen kapasite kuralına uyulmadığını iddia eden kadın yolcu, otobüste çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Duruma tepki gösteren yolcunun, çarşamba akşamı gerçekleştirilen seferde çektiği görüntüler üzerine sosyal medyada duruma tepki gösterildi. AK Parti İl Başkanı Naim Makas da görüntüleri gördüğünde üzüldüğünü belirterek, ''Kimsenin, Çanakkale halkına bu tabloyu yaşatmaya hakkı yok. Biz bu görüntüleri gördüğümüzde baya endişelendik ve üzüldük. Bu durumu Çanakkaleli hemşerilerimize haksızlık olarak görüyoruz. Çünkü görüntülerde o kadar bir sıkışıklık var ki, oradaki vatandaşlar kimisi iş yerinden çıkmış evine gidiyor, kimisi bir yerden bir yere seyahat ediyor. Yanına gidecekleri insanları tehdit altına almış oluyorlar. Çanakkale Belediyesi'nin ve yönetiminin bu manada gerekli sorumluluğu yerine getirmediğini, halk sağlığını tehdit eden ortamları engellemek adına herhangi bir çaba göstermediğini görüyoruz. Bu da Çanakkale Belediyesi´nin ne kadar amatör yönetildiğini gözler önüne sermektedir. Bizler bunu gördüğümüzde Çanakkaleli hemşerilerimiz adına çok üzüldük. Çanakkale bunu hak etmiyor. Dolayısıyla biz Çanakkale Belediyesi'nden, halk sağlığını tedirgin eden tüm unsuları ve tehditleri bertaraf edecek şekilde bir sosyal sorumluluk üstlenmesini ve yerine getirmesini en kısa sürede bekliyoruz. Çanakkale Belediyesi'nin koronavirüs ile daha etkin bir şekilde mücadele etmesini bekliyoruz" dedi.
`BU CİDDİYETSİZLİĞİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL´
Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel de yaptığı yazılı açıklamada, ortaya çıkan manzarayı eleştirdi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Çanakkale'de toplu taşıma ile ilgili, 'Halk otobüslerinde ve belediye otobüslerinde; karşılıklı dörtlü koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz oturulması, arka arkaya olan koltuklarda koltuk sayısı kadar yolcu olması, araç ruhsatındaki ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50´si kadar yolcu taşınması yönünde karar aldığını hatırlatan Yüksel, şu ifadelere yer verdi: 
"Bu karara rağmen şehrimiz toplu taşıma araçlarında az sayılmayacak kadar sayıda, tıka basa, sosyal mesafesiz taşımanın yapıldığı gözlemlenmiştir. Kayıtları ile tespitimizde olan bu durum hepimizde infiale sebep olmuştur. Aylardır büyük sıkıntılar ve bedeller ödeyerek mücadele ettiğimiz virüs ile ilgili tüm kazanımlarımız bu tip ihlaller ile bir anda yok olabilmektedir. Uzmanlarımız her seferinde toplu taşımanın bulaşın en kolay oluştuğu alanlar olduğu vurgusu yaparken, belediyemiz idaresinde olan toplu taşıma araçlarımızdaki bu ciddiyetsizliği anlamak mümkün değildir. Bu gerekçelerle konunun ilgili idare ve denetçisi Çanakkale Belediyesi'ni bu çok önemli konudaki disiplini sağlamaya, kararları uygulamaya ve denetimleri artırmaya çağırıyoruz. Ayrıca son zamanlarda otobüslerde rastlayamadığımız dezenfektanların da istisnasız her otobüste olması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Değerli Çanakkale halkı; `maske-mesafe-hijyen' kurallarına uyulmayan toplu taşıma araçlarına binmemeliyiz ve ilgili kuruma bunları ihbar etmeliyiz. Hepimiz sorumluluklarımızın bilincinde kuralları uyguladığımız ve birbirimizi denetlediğimiz sürece bu virüs karşısında güçlü olacağız. Çok değerli halkımızın sağlığı adına bu konunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz."
'KAPASİTE AŞILMADI, SEFERLER ARTIRILDI'
CHP'li Çanakkale Belediyesi ise otobüste kapasitenin aşıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, otobüste kapasite kuralının ihlal edilmediği, güzergahta sefer sıklığının ise artırıldığını açıkladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Belirtilen olay 19/08/2020 tarihinde Ç11G hattında çalışan 17 H 0065 plakalı araçta gerçekleşmiştir. 17 H 0065 plakalı araç 23:00´te Güzelyalı´dan sefere başlamıştır. Görüntü 23:40´da 17 BURDA AVM durağında gerçekleşmiştir. İlk duraktan 17 BURDA AVM Durağına 67 yolcu biniş yapmış 6 yolcu ise iniş yapmış olup, olay anında araçta 61 yolcu vardır. Çanakkale Valiliğinin 02/06/2020 tarih ve 6/A sayılı İl Hıfzısıhha Kurulu Kararında, 'Halk otobüslerinde karşılıklı dörtlü koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz oturulmasına, arka arkaya olan koltuklarda koltuk sayısı kadar yolcu olmasına, araç ruhsatındaki ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50´si kadar yolcu taşınmasına' karar verilmiştir. Bu karar gereği azami yolcu sınırına uygun olarak yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Belirtilen saatlerde kamera kayıtları incelenmiş ve yolcu yoğunluğunun Güzelyalı ile Dardanos arası değil, Kepez´den itibaren olduğu görülmüştür. Kepez´ de oluşturulan panayır eğlence yerinden dolayı artan yolcu yoğunluğu dikkate alınarak; akşam saatlerinde Kepez hattında çalışan araçlarının sefer sıklığı arttırılmış, Kepez Ekspres hattının 23:10´de olan son seferi saat 00:00´ a kadar uzatılmış, 24/08/2020 tarihinden itibaren Ç1 hattının sefer sıklığı 30 dakikadan 20 dakikaya indirilerek Kepez hatlarının önüne gelecek şekilde planlaması yapılmıştır.''DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-08-21 16:16:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dronla aranan kayıp alzheimer hastası kadın bulundu
YEREL HABERLER Dronla aranan kayıp alzheimer hastası kadın bulundu
79 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu
YEREL HABERLER 79 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu
Fatih, Mersin'den yola çıkıp, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılmıştı
YEREL HABERLER Fatih, Mersin'den yola çıkıp, Çanakkale Boğazı'nı ...
Çan’da araç yangını
YEREL HABERLER Çan’da araç yangını
Karabiga’da ‘dumansız yangın’ ile mücadele
YEREL HABERLER Karabiga’da ‘dumansız yangın’ ile mücadele
Vali Aktaş, ören yerlerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Aktaş, ören yerlerinde incelemelerde bulundu
ÇOMÜ’de eğitim 5 Ekim’de başlıyor
YEREL HABERLER ÇOMÜ’de eğitim 5 Ekim’de başlıyor
ÇOMÜ'de dersler, 5 Ekim'de 'karma eğitim modeli' ile başlayacak
YEREL HABERLER ÇOMÜ'de dersler, 5 Ekim'de 'karma eğitim modeli' ile ...
Biga’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Biga’da uyuşturucu operasyonu
İstikamet korona Bu görüntüler Çanakkale'den...
YEREL HABERLER İstikamet korona Bu görüntüler Çanakkale'den...
'Roket'li aramada araçta uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER 'Roket'li aramada araçta uyuşturucu bulundu
'Denizlerin prensi' turfanda lüfer, tanesi 60 liradan tezgahta
YEREL HABERLER 'Denizlerin prensi' turfanda lüfer, tanesi 60 liradan ...
Seyir halindeki araç alev topuna döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Çan STK Başkanlarından Kaymakam Gürdal’a ziyaret
YEREL HABERLER Çan STK Başkanlarından Kaymakam Gürdal’a ziyaret
1915 Çanakkale Köprüsü viyadüğünde tabliyeler ilerliyor
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü viyadüğünde tabliyeler ...
Çanakkale'de, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottolu koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Çanakkale'de, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottolu ...
Çan’da düğünler 23.00’da sona erecek
YEREL HABERLER Çan’da düğünler 23.00’da sona erecek
Kediye yem olmaktan kurtardığı yavru karga yanından ayrılmıyor
YEREL HABERLER Kediye yem olmaktan kurtardığı yavru karga yanından ...
Çan Kaymakamı Gürdal’dan kovid-19 denetimi
YEREL HABERLER Çan Kaymakamı Gürdal’dan kovid-19 denetimi
Süt verimi yılda bin litreyi bulan Saanen cinsi keçiler, yetiştiricinin gözdesi 
YEREL HABERLER Süt verimi yılda bin litreyi bulan Saanen cinsi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X