Dronla aranan kayıp alzheimer hastası kadın bulundu

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, kaybolan alzheimer hastası Zeynep Buran (76), jandarma tarafından 1 saat 45 dakika sonra zeytinlikte bulundu.

Ezine ilçesine bağlı Çamköy köyünde yaşayan alzheimer hastası Zeynep Buran, dün saat 16.30 sıralarında evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Yakınları da jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Köye gelen 3 jandarma ekibi, arama-kurtarma çalışması başlattı. Dron da kullanılan arama çalışmalarında, Buran köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki zeytinlikte bulundu

Kaybolduktan 1 saat 45 dakika sonra bulunan ve sağlık durumu iyi olan Zeynep Buran, ailesine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-08-21 16:30:32



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