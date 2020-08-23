Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı

DHA

Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı


Burak GEZEN/ECEABAT(Çanakkale), (DHA)TÜRK Kızılayı'nca düzenlenen etkinlikte Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz E-11 Denizaltısı tarafından vurulan Halep Vapuru'nda şehit olan 200 asker ve tüm Çanakkale şehitleri için anı dalışı gerçekleştirildi.  
Türk Kızılayı tarafından Çanakkale Savaşları'nın 105'inci yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlik, Eceabat ilçesindeki Akbaş Şehitliği'nde başladı. Etkinliğe, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılayı Çanakkale Şube Başkanı Av. Ergin Sezen, Kıyı Emniyeti Müdürü İsmail Durgun ile Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyeleri katıldı.
Türk Kızılayı yetkilileri ile birlikte Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyeleri Akbaş Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua okuyup, şehit mezarlarına karanfil bıraktılar. Daha sonra yaklaşık 30 kişiden oluşan ekip, Akbaş İskelesi'nden Halep Varupu'nun vurulduğu alanda anı dalışı yaptı. Dalgıçlar, sualtına 'Çanakkale Şehitlerimizin Aziz Hatırası İçin Halep Vapuru Anı Dalışı' yazılı plaket bıraktı. Ardından su yüzüne çıkan dalgıçlar dev Türk bayrağı açıp, meşaleler yakarak 10. Yıl Marşı'nı okudu. 
Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Çanakkale Savaşları'nda yaralı askerlerin, Kızılay olarak kendilerine tahsis edilen gemilerle İstanbul'a götürüldüğünü hatırlatarak, "Halep gemimiz denizaltı tarafından güvertesindeki 200 yaralı askerimiz ile birlikte vurulmuştu. Şehitlerimizi  anmak ve onların aziz hatıralarını tekrar hatırlamak için Kızılay tarafından bu etkinliği düzenledik. Dalış etkinliğimize İstanbul´da bulunan dalgıç arkadaşlarımız da geldiler. Bu günün anısına su altına bir de plaket bırakıldı. 105 yıl sonra tekrar o şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anmış olduk" dedi.
Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ ise, "25 Ağustos 1915 tarihinde E-11 İngiliz Denizaltısı'nın Akbaş iskelesinde bağlı Halep Vapuru'nu vurarak batırmıştı. Vapurun güvertesinde İstanbul'a nakil için bekleyen 200 yaralı Mehmetçiğimizin şehit düştüğü olayın yıl dönümünde, topluluk olarak anı dalışı gerçekleştirdik. Su altına plaket bıraktık ve Türk bayrağı açtık. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.  
Arıburnu ve Anafartalar bölgesinde ağır yaralanan askerleri taşıyan Kızılay'ın Halep Vapuru, 105 yıl önce Akbaş Mevkii'nde, İngiliz 'E11' denizaltısı tarafından vurularak olduğu yerde batmıştı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Burak GEZEN
2020-08-23 15:09:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Uzman Çavuş Kıran’ın evinin önünde taziye çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Kıran’ın evinin önünde taziye ...
Giresun'daki selde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber ulaştı
YEREL HABERLER Giresun'daki selde şehit olan uzman çavuşun ailesine ...
Şehit ateşi Çanakkale’ye düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Çanakkale’ye düştü
Panama bandıralı gemide, 50 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Panama bandıralı gemide, 50 milyon lira değerinde ...
Çanakkale’de dev uyuşturucu operasyonu Gemide piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kg kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale’de dev uyuşturucu operasyonu Gemide piyasa ...
(Özel) 104 yaşındaki ninenin dilinden dua eksik olmuyor Yürümek dışında hiçbir sağlık problemi olmayan 104 yaşındaki Fatma Koşan, torunlarının torunlarını bile hatırlıyor
YEREL HABERLER (Özel) 104 yaşındaki ninenin dilinden dua eksik ...
Çanakkale’de 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Çanakkale’de 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma ...
Çanakkale'de 65 yaş ve üzerine kısıtlama
YEREL HABERLER Çanakkale'de 65 yaş ve üzerine kısıtlama
Gelibolu'da düğünler 3 saatle sınırlandırıldı, ikramlar yasaklandı
YEREL HABERLER Gelibolu'da düğünler 3 saatle sınırlandırıldı, ...
Dronla aranan kayıp alzheimer hastası kadın bulundu
YEREL HABERLER Dronla aranan kayıp alzheimer hastası kadın bulundu
79 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu
YEREL HABERLER 79 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu
Fatih, Mersin'den yola çıkıp, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılmıştı
YEREL HABERLER Fatih, Mersin'den yola çıkıp, Çanakkale Boğazı'nı ...
Çanakkale'de, halk otobüsünde 'kapasite aşımı' iddiasıyla tepki
YEREL HABERLER Çanakkale'de, halk otobüsünde 'kapasite aşımı' ...
Çan’da araç yangını
YEREL HABERLER Çan’da araç yangını
Karabiga’da ‘dumansız yangın’ ile mücadele
YEREL HABERLER Karabiga’da ‘dumansız yangın’ ile mücadele
Vali Aktaş, ören yerlerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Aktaş, ören yerlerinde incelemelerde bulundu
ÇOMÜ’de eğitim 5 Ekim’de başlıyor
YEREL HABERLER ÇOMÜ’de eğitim 5 Ekim’de başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X