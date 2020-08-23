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Şehit Uzman Çavuş Kıran'ın naaşı Çanakkale'ye getirildi

DHA

Şehit Uzman Çavuş Kıran'ın naaşı Çanakkale'ye getirildi


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın (23) naaşı memleketi Çanakkale'ye getirildi. Şehidi havalimanında ailesi gözyaşlarıyla karşıladı. Karşılama töreninde kent protokolü de yer aldı.
Giresun Jandarma Komutanlığı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, askeri erkan ve kent protokolünün katıldığı törenin ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın naaşı uçak ile Çanakkale Havalimanı'na getirildi.
Askeri tören mangasının da hazır bulunduğu apronda, şehit Onur Kıran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı annesi Filiz Kıran, babası Müjdat Kıran ve yakınları ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, kargo uçağından alınarak askerlerin omuzlarında, havalimanında bekleyenlerin önünden geçirilip cenaze aracına kondu.
Şehit Onur Kıran'ın naaşı karşılama töreninin ardından Çanakkale'nin Eceabat ilçesine götürüldü. Şehit Kıran için yarın saat 10.00'da Eceabat'taki evinin önünde helallik alınacak. Saat 11.00'de ise Eceabat Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-08-23 21:22:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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