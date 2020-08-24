Şehit Uzman Çavuş Kıran, toprağa verildi

Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel olup, aktı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran’ın naaşı ilk olarak Eceabat ilçesindeki baba evine getirilerek, helallik alınıp, duaların okunmasının arından Eceabat İlçe Mezarlığına getirildi.

İlçe mezarlığında düzenlenen törene; şehit Kıran’ın babası Müjdat Kıran, annesi Filiz Kıran, abisi Umut Kıran, akrabaları ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, askeri ve mülki erkanın yanı sıra kalabalık bir topluluk katıldı.

Kıran ailesi ve yakınları törende göz yaşlarına hakim olamadı. Kıran’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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