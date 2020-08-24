Gemide ele geçen 50 milyon liralık kokainle ilgili 7 şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDILAR
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, geçen hafta Cuma günü Panama bandıralı 'Frontier Falcon' isimli geminin karina (omurga) bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta, piyasa değeri 50 milyon TL olan 25 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Filipin vatandaşları olan birinci kaptan A.C.C., ikinci kaptanı J.P.O. ve çarkçı G.P.A. ile Türk vatandaşları M.K., S.Ö., R.K. ve M.E.V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2020-08-24 22:08:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.