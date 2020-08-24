Gemide ele geçen 50 milyon liralık kokainle ilgili 7 şüpheli adliyede (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDILAR

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, geçen hafta Cuma günü Panama bandıralı 'Frontier Falcon' isimli geminin karina (omurga) bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta, piyasa değeri 50 milyon TL olan 25 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Filipin vatandaşları olan birinci kaptan A.C.C., ikinci kaptanı J.P.O. ve çarkçı G.P.A. ile Türk vatandaşları M.K., S.Ö., R.K. ve M.E.V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2020-08-24 22:08:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.