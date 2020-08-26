Biga'da uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yolindi köyündeki C.G.'ye ait eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 26 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, ev sahibi C.G. gözaltına alındı.

Şüpheli C.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2020-08-26 13:29:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.