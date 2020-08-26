Çanakkale'de 551 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, 551 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Çanakkale Defterdarlığı görevlileri, bir iş yerinde yaptıkları denetimde, 22 şişe sahte bandrollü viski tespit etti. Bunun üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon yaptı. Gözaltına alınan S.S. polislere Z.T.'nin adını verdi. Z.T.'ye ait depoya baskın yapan ekipler, burada da farklı litrelerde 529 şişe sahte bandrollü viski ele geçirdi.

S.S. ve Z.T., ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-08-26 18:01:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.