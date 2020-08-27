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Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

DHA

Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Araç içinde yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 25 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki şüpheli A.S. gözaltına alındı. 
A.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-08-27 14:45:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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