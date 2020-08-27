Çanakkale için sıcak hava uyarısı

Çanakkale’de, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğünden vatandaşlara uyarı yapıldı.
Konuya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “28 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.