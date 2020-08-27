Ayvacık açıklarında sürüklenen teknedeki 145 kaçak göçmen kurtarıldı



İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen teknedeki 145 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak için tekneyle açılan bir grup kaçak göçmen, teknenin arızalanması sonrası Ayvacık ilçesi açıklarında sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine kaçak göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen tekne içindeki 145 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler daha sonra Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.

Bu arada kaçak göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2020-08-27 19:55:57



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