Çanakkale'de 145 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 145 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye kurtarma botu gönderdi. Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen ahşap tekne içerisinde bulunan toplam 145 düzensiz göçmen kurtarılırken, aralarında bulunan 2 göçmen kaçakçısı da yakalanarak gözaltına alındı.

Kurtarılan 145 düzensiz göçmen Küçükkuyu'da bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

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