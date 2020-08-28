Ak Parti Grup Başkanvekili Turan’dan Çan’a 11 hekim müjdesi

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Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. Bülent Turan, Çan’da 11 hekimin en kısa sürede göreve başlayacağının müjdesini verdi.

Milletvekili Bülent Turan, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, Ak Parti Çan İlçe Başkan Vekili Osman Uysal, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Dirlik ve beraberindeki heyet, 18 Mart Çan Termik Santralini ziyaret ederek saha gezisine katıldı. Heyet, Çevre projesi olan Baca Gazı Kükürt Arıtma Ünitesi projesi hakkında teknik gezi gerçekleştirdi. 18 Mart Çan Termik Santrali ziyaretinin ardından, Ak Parti Grup Başkanvekili Turan ve beraberindeki heyet, Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne (TKİ) ziyarette bulundu. Bülent Turan, Çan Devlet Hastanesi 94. dönem mecburi hizmet tayinleri dahilinde 11 doktorun en kısa zamanda göreve başlayacağının müjdesini verdi.

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