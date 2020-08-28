Kocabaş Çayı ıslah ediliyor

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı 2. etap ıslah çalışmaları başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan Kocabaş Çayı 2. etap ıslah çalışmalarını Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal medyadan duyurdu. Başkan Öz, "Daha güzel bir Çan hayaliyle çıktığımız bu yolda ilçemizin kazanımlar elde etmesi adına gerekli girişimlerimizi sürdürmeye ve çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz’’ dedi.

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