Ezine Belediyesi dalgıç ekibi oluşturdu

Çanakkale’nin Ezine Belediyesi, yaz aylarında yaşanan suda boğulma vakalarına karşı önlemlerin yanı sıra suda kaybolan vatandaşların bulunabilmesi için İtfaiye Amirliği bünyesinde 3 personelden oluşan Dalgıç/Balık Adamlar Arama Kurtarma Ekibini oluşturdu.

Çanakkale ve ilçelerinde bir dalgıç ekibinin bulunmaması üzerine Ezine Belediyesi bu eksiği gidermek için 3 itfaiye personelini 3 ay boyunca Çanakkale merkezdeki özel dalış merkezine gönderdi. 3 ay sürecek eğitimin ardından ‘Balık Adam’ sertifikası alarak suda kaybolma vakalarına gidebileceği belirtildi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu eğitmeni Ercan Zeybek önderliğinde eğitim gören itfaiye personeli, verilen eğitimlerin ardından, arama kurtarma uzmanlığı, yön bulma uzmanlığı ve irtifa dalış uzmanlığı sertifikalarını alarak balık adam olacaklar.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Boğulma, suda mahsur kalma ve suda kaybolan kişilerin arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu olaylarda zaman kaybının önüne geçmek amacıyla ‘Balık Adam’ ekibini oluşturmayı Ezine halkı için zorunlu gördük. Deniz, baraj, gölet, çay gibi su yataklarında oldukça zengin olan bölgemizde, ne yazık ki boğulma vakalarına da sık sık rastlanıyor. Bu tür olaylara anında müdahale edecek ekipler, hayati önem taşıyor. Ezine Belediyesi, belediyeler arasında bir ilki gerçekleştirerek, kendi bünyesinde dalgıç ekibi oluşturdu. Eğitimler sürüyor. Önceki yıl Menderes Çayı Akköy geçidinde 4 gencimiz, bu yılda Kumburun’da 2 gencimiz denizde hayatını kaybettiler. Bu gibi olaylara müdahale edecek ekip oluşturmak bizim açımızdan önemliydi. İtfaiye amirliğimiz bünyesine bir ekip oluşturduk. Uzman isimler eğitim veriyor. İnşallah böylesi acılar yaşamayız. Ancak bu ekip, sadece Ezine sınırları içinde değil, ihtiyaç duyulan her yere yardıma koşacak” dedi.

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