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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlanıyor

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlanıyor


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nün en önemli aşamalarından birisi olan ana halatın çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu'nun yapımına Eylül ayında başlanacak. 'Kedi Yolu' yapımı için ilk olarak gelecek hafta, Asya ile Avrupa ankraj blokları arasına bir kılavuz halat çekilecek. Kılavuz halatın deniz içindeki köprü kulelerine bağlantısı sırasında, Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatılacak.
Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Köprünün deniz içinde yer alan 318 metre yüksekliğindeki iki ayağı, mayıs ayında tamamlandı. Lapseki yakasında köprü ayağına son blokun montajı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle gerçekleştirildi. Şu anda ise, Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü üzerine, köprü gidişgeliş yolu için her biri yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde toplam 42 parça tabliyenin imalatı devam ediyor. Tamamlanan her yeni tabliye, önündeki diğer tabliye parçalarını itme, sürme yöntemiyle viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar ulaştırmış olacak. Lapseki yakasındaki yaklaşım viyadüğünde, kasım ayına kadar tabliyeler denizdeki köprü destek ayağına ulaşmış olacak. Gelibolu yakasında ise aynı çalışmaya aralık ayında başlanması planlanıyor.
'KEDİ YOLU' YAPIMINA BAŞLANACAK
1915 Çanakkale Köprüsü'nde, yaz sonunda ana kablo örme çalışmalarına başlanacak. Köprü projesinin en önemli aşamalarından birisi olan ana kablo çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu'nun yapımına Eylül ayı sonlarında başlanacak. 'Kedi Yolu' yapımı için ilk olarak gelecek hafta Asya ve Avrupa yakalarındaki ankraj blokları arasında bir kılavuz halat çekilecek. Kılavuz halatın deniz içindeki köprü kulelerine bağlantısı sırasında Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatılacak. 
Köprü inşaatında kullanılacak kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo örme çalışmasıyla birlikte köprünün silüeti ortaya çıkacak. Tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı da 49 bin ton. Köprünün inşaatında, 114 bin ton inşaat çeliği kullanılacak. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri için kullanılacak beton miktarı ise 230 bin ton olacak.
İNCELİKLİ TASARIM
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100´üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü´nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızıbeyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK
Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-08-29 13:52:33

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