Çanakkale´de Zafer Bayramı kutlandı

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü ve 'Türk Silahlı Kuvvetleri Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı´ndaki törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı´na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Türk Silahli Kuvvetleri adına konuşma yapan Deniz Binbaşı Anıl Yeşilyuva, "Türk tarihinde, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan zafer ile Anadolu´nun Türk yurdu olduğu tescillenmiş, yine 26 Ağustos 1922´de başlatılan Başkomutan Meydan Muharebesi de 30 Ağustos´ta zafer ile sonuçlandırılarak ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluşuna giden yol açılmıştır" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-08-30 11:54:58



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