Çanakkale´de uyuşturucuya 1 tutuklama

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bonzai, kokain ve skunk maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden G.K. tutuklanırken, E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda, 250 gram bonzai, 30 gram kokain ve 10 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak şüpheliler G.K. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen G.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-08-30 16:33:04



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