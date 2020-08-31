Çanakkale’de denizlerde av sezonu başlıyor Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de denizlerde av sezonu başlıyor Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı

İHA

Çanakkale'de 1 Eylül itibariyle denizlerde bulunan av yasağı son buluyor. Bugün son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılmaya başladı.

Çanakkale’de denizlerde av sezonu başlıyor Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı

Çanakkale’de 1 Eylül itibariyle denizlerde bulunan av yasağı son buluyor. Bugün son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açılmaya başladı.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde 1 Eylül itibariyle denizlerde gırgır tekneleriyle yapılan av yasağının kalkması dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene; Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, balıkçıların aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından bereketli bir yıl olması için dualar edilip, kurdele kesildi.
Tatar Reis gırgır balıkçı teknesinin kaptanı Murat Aksoy, “Bu akşam gece 00.00 itibariyle av sezonumuzdaki yasak kalkıyor. İnşallah bereketli bir sezon bekliyoruz. İlk etapta Kemer köyünden Marmara Denizi’ne açılacağız ve cihazlarımızla balık arayacağız. Beklentilerimiz şöyle; Karadeniz’de palamut görünüyor, bölgemizin meşhur balığı sardalyayı Saros’da avlayacağız. İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz. Yarından itibaren herkesi tezgahlara bekliyoruz” dedi.

Gırgır teknelerinde korona virüs tedbirleri alındı
Yeni tip korona virüs (Covid19) ile ilgili tedbirleri de aldıklarını belirten Aksoy, “Personel sayımız 23, biz de Covid19’a karşı gerekli tedbirlerimizi aldık. Şu anda; dezenfektanlarımız, maskelerimiz ve eldivenlerimiz alındı. Personelimize gerekli testler yaptırıldı. Şu anda hazırız, 4 aylık bir sezona çıkıyoruz. Allah izin verirse bu süreçte denizle mücadele edeceğiz. Palamut bol olması bekleniyor bu sene inşallah” diye konuştu.

“Balık fiyatları yüzde 6070 oranında ucuzlayacak”
S.S Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi de, “20202021 av sezonu bu akşam 00.00 itibariyle başlayacak. Denizlerimizde balığın çok olduğunu görüyoruz. İnşallah balıkçımız da rahat edecek. Bu sene inşallah her türlü balığı bekliyoruz. Balık fiyatları yüzde 6070 ucuzlayacak. Vatandaşlarımız ucuz balık yiyecek” dedi.

“250 milyon TL’lik parasal değeri var”
İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise, “Bugün inşallah 20202021 avcılık sezonunu açacağız. İlimiz, su ürünleri açısından da ciddi bir potansiyeli olan bir il. Kıyı şeridi bakımından Türkiye’de Muğla’dan sonra en uzun kıyıya sahip olan yani 571 kilometrelik bir kıyıya sahip olan bir ilden bahsediyoruz. Dolayısıyla Marmara Denizimiz var Çanakkale Boğazımız var, adalarımızdaki kıyılarımız var, Edremit ve Saroz Körfezimiz var. Zengin av yataklarına sahip olan ender illerden bir tanesi. 11 binin üzerinde 12 bine yakın balıkçımızın bizden ruhsatlı olduğunu görüyoruz. 5 bin 400 balıkçının ruhsatlarını yenileyerek, 2019 yılında balıkçılık yaptığını gördük. 2019 yılında 5 bin tona yakın bir balığın avlandığını gördük. Tabi su ürünleri istihsali açısından 8 bin tonları buldu. Bunun parasal değeri ise 2019 yılı için 250 milyon TL’lik parasal değeri var” diye konuştu.

“Bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum”
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da, “Kendimizi şanslı hissediyoruz. Hamdolsun ilçemizde her şeye sahibiz. Denizimiz var, ormanlarımız var, verimli topraklarımız ve hayvancılığımız var. Kültürümüz ve tarihimiz var. Kemer köyümüzde açılış için bir aradayız. Ben balıkçı arkadaşlarımıza bereketli bir yıl diliyorum. Attıkları ağlar inşallah dolu dolu çıkar. Toplumumuz açısından da hem besin değeri yüksek olan hem de ekonomik olarak daha ucuza tükettikleri bir besin olarak inşallah bol bereketli bir dönem olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Bu süreçte son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, selamlamalarla Kemer Limanı’ndan ayrılarak Marmara Denizi’ne doğru açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale´de gırgır tekneleri, yeni av sezonu için uğurlandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de gırgır tekneleri, yeni av sezonu için ...
Belediye binasını kurşunlayanlar `alkollüydük´ deyip başkandan özür diledi
YEREL HABERLER Belediye binasını kurşunlayanlar `alkollüydük´ deyip ...
Ezine'de aile faciası Tartışan baba ile oğlu 15 dakika arayla intihar ederek, yaşamlarına son verdi
YEREL HABERLER Ezine'de aile faciası Tartışan baba ile oğlu 15 ...
Tartışan baba ve oğlu arka arkaya intihar etti
YEREL HABERLER Tartışan baba ve oğlu arka arkaya intihar etti
Çanakkale´de uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucuya 1 tutuklama
Çanakkale'de Barbaros Nara Şehitliği´nde anma töreni
YEREL HABERLER Çanakkale'de Barbaros Nara Şehitliği´nde anma töreni
Çanakkale´de Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de Zafer Bayramı kutlandı
Çıplak köyü sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki
YEREL HABERLER Çıplak köyü sakinlerinden 'çıplaklar kampı' ...
Biga'da hayvan damında yangın: 12 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Biga'da hayvan damında yangın: 12 hayvan telef oldu
Çan Belediyesi oryantiring bilgi yarışmasında ödül töreni
YEREL HABERLER Çan Belediyesi oryantiring bilgi yarışmasında ödül ...
Turan: " CHP’li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir”
YEREL HABERLER Turan: " CHP’li yöneticiler, milletimize ve şehit ...
AK Parti'li Turan: CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etti
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: CHP'li yöneticiler, milletimize ve ...
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlanıyor
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına ...
Ezine Belediyesi dalgıç ekibi oluşturdu
YEREL HABERLER Ezine Belediyesi dalgıç ekibi oluşturdu
Çan Belediyesinden trafiği rahatlatacak uygulama
YEREL HABERLER Çan Belediyesinden trafiği rahatlatacak uygulama
Rus savaş gemisi, Ege yolunda
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi, Ege yolunda
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti Çanakkale Boğazı’nı geçen Rus savaş gemisi Akdeniz’e doğru ilerliyor
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan ...
Çanakkale domatesinde lezzetin sırrı; rüzgar ve toprak
YEREL HABERLER Çanakkale domatesinde lezzetin sırrı; rüzgar ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X