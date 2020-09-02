ÇOMÜ’de ilk kayıt heyecanı

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 20202021 EğitimÖğretim Dönemi ilk kayıtları gerçekleştirildi. 9 bin 887 öğrencinin yeni kayıt yaptıracağı üniversitede geleneksel hale gelen ilk kayıt töreni bu yıl Tıp Fakültesinde yapıldı.

İlk Kayıt Törenine; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Erdal Demir, Tıp Fakültesi akademisyenleri ve idari personelinin yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tıp Fakültesini kazanan Onur Çay’ın kaydı ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Memduh Salih Çifçibaşı’nın kaydı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve Nazlı Tezgel’in kaydı ise Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir tarafından tamamlandıktan sonra günün anısına hediyeler takdim edildi.

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