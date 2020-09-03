Biga'da kaçak tütün operasyonu: 5 gözaltı



Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron satan 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bazı işletmelerde, doldurulmuş makaron ve bandrolsüz kıyılmış tütün satışı yapıldığını tespit etti. Belirlenen işletmelere düzenlenen operasyonda, 70 bin doldurulmuş makaron, 5 bin 600 bandrolsüz boş makaron ve 80 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

İşletme sahipleri Ö.T., Y.T., B.T.P., G.T. ve B.A.H.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2020-09-03 16:03:25



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