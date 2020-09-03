Orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak öldü

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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Evciler köyü Sasanlar bölgesinde ormanda işçi Mehmet Kurt (56), kestiği çam ağacının altında kalarak yaşamını yitirdi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Evciler köyünün Sasanlar bölgesinde, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü için kesim işi yapan Mehmet Kurt, ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi. Bu akşam yapılacak bir yakının düğününe yetişmek için acele ettiği ileri sürülen Mehmet Kurt, kestiği bir ağacın ters dönmesi sonucu altında kaldı.Olayı duyarak gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, üzerine düşen ağaç kesilerek altından çıkarılan Kurt'un cansız bedeni, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2020-09-03 18:32:27



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