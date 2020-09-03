Ayvacık´ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Ayvacık´ın Gemedere köprüsü mevkiindeki tali yoldan Ayvacık-Assos yoluna çıkan Yılmaz Uysal yönetimindeki 17 PH 035 plakalı otomobile, Mustafa Akyürek'in kullandığı 34 RM 8889 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Uysal yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Uysal ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2020-09-03 19:35:12



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