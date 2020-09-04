Lapseki'de KAYES çalışmaları başladı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kamu Yapıları Envanteri Sistemi (KAYES) çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanlığı 20192023 programında ve 11. Kalkınma Planında, “Afet Yönetimi” başlığı altında yer alan, olası afetlere karşı kamu binalarının risk envanterinin belirlenerek gerekli görülenlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilk toplantı Lapseki Belediyesi'nde yapıldı.

Lapseki Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen KAYES toplantısına; Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Lapseki Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt, Milli Eğitim Müdürlüğü, Umurbey Belediyesi ve Çardak Belediyesi teknik personelleri katıldı.

Toplantıda görevli personellerden her ekibe 1 inşaat mühendisi düşecek şekilde 4 grup oluşturularak çalışmalara başlandı. KAYES Envanteri kapsamında yapılacak çalışmalarda ilçe merkezi, beldeler, köyler ve mezralar dahil olmak üzere tüm kamu binalarına girilerek, ekiplere verilecek tabletlerde bulunan yazılım üzerinden kamu binası bilgileri toplanarak, deprem dayanımı açısından yapısal kusurları tespit edilip, binaların fotoğraflarının çekilmesiyle envanter oluşturulacak.

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