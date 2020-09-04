Narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan kaçak tütün operasyonunda, 1 gözaltı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde jandarma tarafından narkotik arama köpeği `Roket´ ile düzenlenen kaçak tütün operasyonunda, 1 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün, sigara ve cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Gökçeada ilçe Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, Gökçeada ilçe merkezinde tütün satışı yapan bir işletmede yasadışı doldurulmuş makaron ve bandrolsüz kıyılmış tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan operasyonda, 3 ayrı adreste yapılan aramalarda, 15 cinsel güç arttırıcı hap, 1 makaron doldurma makinesi, 8 elektronik sigara, 1 elektronik sigara kiti, 964 paket bandrolsüz kaçak sigara, 22 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 6 kilogram bandrolsüz pipo tütünü, 30 bin 200 doldurulmuş, 29 bin 800 boş bandrolsüz makaron, 146 bin 050 bandrolsüz sigara kağıdı, 87 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 4,5 kilogram kaçak çay, Adet av tüfeği fişeği ve 50 kuru sıkı ses tabancası mermisi ele geçirildi.

Operasyonda jandarma tarafından gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-09-04 17:19:25



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