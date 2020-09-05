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Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor

DHA

Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde yaşayan 3 çocuk sahibi Murat Çakır (36) ile eşi Feride Çakır (33), koyun yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor. Çiftin ağılda sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesaisinde süt sağımı bir saat sürüyor. Çakır çifti, her gün sabah-akşam elleriyle 90 koyunu sağıp, tescilli Ezine peynirine lezzeti veren sütünü de litresi 6 TL'den mandıracılara satıyor. Çiftin, koyun sütünden aylık kazancı 15 bin TL'yi buluyor.
Kaz Dağları'nın eteklerinde kalan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin köylerinde, tarım ve hayvancılık birçok ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Kaz Dağları'nın hemen yanı başındaki Muratlar Köyü'nde 3 çocuk sahibi Feride ve Murat Çakır çifti de koyun yetiştiriciliği yaparak ekmeklerini kazanıyor. 110 koyunları bulunan Çakır çifti, her sabah erken saatlerde köyün dışında bulunan ağıla giderek hem hayvanların bakımını hem de sağımını yapıyor. Ağıla geldiklerinde ilk iş olarak koyunların bekçiliğini yapan çoban köpeklerine yemeklerini veren Çakır çifti, ardından da sağdıkları 90 kadar koyunu aralarında paylaşıp yaptıkları işin en zor bölümüne başlıyor. Feride ve Murat Çakır çifti, koyunlarını sabah ve akşam olmak üzere elleriyle günde iki kez sağıyor. Sabah ilk sağımı tamamlanan koyunlar, zengin bitki çeşitliliğine sahip Kaz Dağları'nın eteklerinde doğal şekilde yemlenmeleri için meralara salınıyor. Ailece yapılan görev paylaşımı gereği, okul olmadığı zamanlar oğulları Mustafa, Ramazan ve Eren Çakır da ağılın günlük temizliğini yapıyor. Akşam yeniden ağıla toplanan koyunlar ikinci kez sağılıyor. Murat ve Feride Çakır çifti sağım için günde iki saat mesai yapıyor.
AYDA ORTLAMA 15 BİN TL KAZANIYORLAR
Süt veriminin en yüksek olduğu mart ve nisan aylarında aylık gelirlerinin 18 bin TL'yi bulduğunu belirten Çakır çifti, kalan aylarda süt verimi biraz azalsa da ayda 15 bin TL kazanıyor. Mart ayında başlayıp ağustos ayı sonuna kadar sağım yapılan koyunlardan elde ettikleri sütü mandıralara satan çift, eylül ayındaki sağımdan aldıkları sütle de kendi peynirlerini yapıyor. Altı ay boyunca koyun sütünden aylık ortalama 15 bin TL kazanan çift, kalan altı aylık bölümde ise koyunların yavrulayan kuzularını büyüterek, bunları da et olarak satıp, yine bu işten de ayda ortalama 15 bin TL kazanmaya devam ediyor.  
'AİLECEK KOYUNLARA BAKIYORUZ'
Ailecek bu işi yaptıklarını belirten Murat Çakır, koyunlarına mart ayı sonlarından aralık ayına kadar ağılda baktıklarını, sonrasında ise kış şartları nedeniyle köye götürdüklerini söyledi. Sabah ve akşam koyunların bakımı için ağıla geldiklerini belirten Murat Çakır, "10 yıldır koyun yetiştiriciliği yapıyorum. Daha önce keçi yetiştiriciliği yapıyordum. Ailecek koyunlarımıza bakıyoruz. Okul olmadığı zamanlarda 3 çocuğum da gelip ağılları temizler, ben koyunlara çobanlık yaparım, eşim ise ev işlerinin yanında sabah, akşam koyunlara süt sağımında bana yardım eder. 110 tane koyunum var. 20 tanesi ise dişi kuzu. Sağım işimiz sabah akşam olmak üzere 2 saat sürüyor" dedi.
'BİZ KOYUNLARA KOYUNLAR DA BİZE BAKIYOR'
Ezine peyniri üretimi için bölgede koyun ve keçi yetiştiriciliğinin yapıldığını ifade eden Murat Çakır, "Meşhur Ezine peyniri için bu koyun sütü üreticiliğini yapıyoruz. Ezine peyniri için mandıraya çalışıyoruz. Bizim hayvanımız süt ırkı. Ben yılda 1 kuzu alırım. Peynir için süte çalışırım. Biz koyunlara koyunlar da bize bakıyor. Mart ve Nisan aylarında süt verimi çok oluyor. Sütün kilosu 6 lira, ayda 3 ile 3.5 ton süt alsak, Mart-Nisan ayında 18 bin lira kazanıyoruz. Sonrasında ise düşüyor. En değerli süt bana göre fiyatından da belli koyun sütüdür. Koyun sütü peynirin içinde olmazsa olmazdır. Yağ oranı bizim bölgede yüksektir. Kaz Dağları'nın eteklerindeki Muratlar köyündeki meralarda koyunlarımızı besliyoruz. Koyunlar organik olarak kekik, çalı, buğday ve başakla besleniyor" diye konuştu.
'KOLAY BİR İŞ DEĞİL'
Sabah erken saatlerde süt sağımı için koyunların yanına gittiklerini belirten Feride Çakır ise, "Burada bir saat boyunca koyunların süt sağımını yaparız. Süt sağımı yapmak kolay değil. Koyunlar çok olunca süt sağımı yaparken insanın kolları ağrıyor. Eşimle birlikte sabah akşam sağım yapıyoruz. Koyunların yarısını ben sağıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Eşim olmayınca kendim de tüm koyunları sağabilirim" dedi.
'KALİTELİ SÜT BAYRAMİÇ'TEN GEÇER'
Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, koyun sütü fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra, Kaz Dağları'ndaki floradan beslenmelerinden dolayı koyun yetiştiriciliğinin ilçelerinde üst seviyelere çıktığını belirtti. Mandıralar tarafından şu anda litresi 6 TL'ye satın alınan koyun sütünün Bayramiç'teki küçük aile işletmelerini desteklediğini belirten Pehlivan, "Şu anda aile işletmelerini koyunculuk mutlu ediyor. Biliyorsunuz coğrafi işaretli Ezine peynirimiz var. Koyun ve keçi sütü olmadan Ezine peyniri olmaz. Hatta Bakanlığımız, kaliteli sütün Çanakkale'den geçtiğini açıklamıştı. Bizde diyoruz ki, kaliteli süt Bayramiç'ten geçer. Neden Bayramiç'ten geçer. Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen bitki örtüsünde hayvanlar doğal besleniyor. Yem katkısı olmadığı için bu da bizi ön plana çıkarmaktadır" diye konuştu.
Bayramiç Ziraat Odası Meclis Başkanı olan ve Muratlar köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yücel Çayıroğlu da köylerinde yaklaşık 2 bin koyun bulunduğunu belirterek, "Ezine peynirinde koyun sütü olmazsa olmazlardan biri. Yağ oranı yüksek. Ezine peynirinin karışımında yüzde 60 koyun sütü gerekli. Büyükbaş hayvancılığa göre girdi maliyeti olmayan, doğada otlatılabilen ve köyümüzün de Kaz Dağları'nın bize verdiği bitki örtüsünden dolayı koyun yetiştiriciliği karlı bir iş oluyor. Koyunların yem takviyesi yapılmadan doğada otlamaları kaliteli sütü ortaya çıkarıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2020-09-05 07:56:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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