Emekli kimyager, bağ evini alkol imalathanesine çevirmiş



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de polisin bir bağ evine düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 189 litre sahte ve 160 litre saf alkol ele geçirildi. Bağ evinin sahibi emekli kimyager Ö.Ü. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde yaşayan emekli kimyager Ö.Ü.'nün tarlasındaki bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kök Hint keneviri ve 72.95 gram Skunk ile 140 litre şarap, 42 litre rakı, 7 litre viski, 160 litre saf alkol ve eski bir silah ele geçirildi. Ev sahibi Ö.Ü. gözaltına alındı.

Ö.Ü., Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile sahte alkoller imha edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-09-10 12:30:48



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