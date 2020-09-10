İdlib şehidi Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Suriye'nin İdlib bölgesinde dün görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan (51), memleketi Çanakkale'de, Hastane Bayırı Şehitliği'nde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Hastane Bayırı Şehitliği'nde Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için düzenlenen askeri törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlik girişinde, şehidin annesi Esma Erdoğan, şehidin eşi Emine Erdoğan ve kızları Elif Naz ile Eylül'e başsağlığı dileyen Akar ve komutanlara, şehit tuğgeneralin yakınları 'Vatan sağ olsun' karşılığını verdi.

Törende, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için ilk olarak helallik alındı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan, anne Esma Erdoğan'a gönderdiği mesajında, "Ülkemizin güvenliği halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla görevini ifa ettiği sırada şehit düşen kıymetli oğlunuz Sezgin Erdoğan için Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu acı haberin hepimizi derinden üzdüğünü belirtiyor, sizler başta olmak üzere merhum şehidimizin kederli aile bireylerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kılınan cenaze namazının ardından ise, Sezgin Erdoğan'ın cenazesi, askerlerin omuzuna alındı. Bakan Akar ve komutanlar da cenazeye omuz verdi. Tuğgeneral Erdoğan'ın defnedilmesi sırasında tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Bakan Akar ve şehidin eşi Emine Erdoğan da mezara kürekle toprak attı. Defin işleminin ardından şehit için dua okundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, cenaze töreninin ardından şehidin annesi Esma Erdoğan, şehidin eşi Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Emine Erdoğan ve kızları Eylül ile Elif Naz'a başsağlığı ve sabır diledi. Bakan Akar, şehidin eşi Emine Erdoğan'a eşinin tabutuna sarılı Türk Bayrağını ve fotoğrafını hatıra olarak takdim etti. Bakan Akar ardından, şehidin annesi Esma Erdoğan'a da öperek Türk Bayrağı verip, "Egemenliğimizin, bağımsızlığımızın timsali görev yaptığı sırada bütün teröristlere karşı şerefle dalgalandırdığı Türk bayrağını size teslim ediyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Daima kalbimizde, tüm hislerimizle hatırlayacağız, büyük işler yapan çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2020-09-10 20:27:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.