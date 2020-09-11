Çanakkale'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Polis Özel Harekat (PÖH) destekli bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi tespit etti. PÖH destekli bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler B.A. ve C.Ç. gözaltına alındı. Operasyonda evde yapılan aramada, 1,5 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 7 lyrica hap, 1 hassas terazi ve 1,48 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.FOTOĞRAF
DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-09-11 09:22:00
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