Çanakkale'de toprağa yatırım arttı

Pandemi döneminde kalabalık şehirlerde bunalanlar, birikimlerini değerlendirmek ve doğa ile iç içe yaşamak için tarla alıyor. Özellikle İstanbul’dan Balıkesir Manyas, Gönen, Biga ve Çanakkale’ye yoğun ilgi var.

Arsaya talebin pandemi ile birlikte her geçen ay hızlanarak büyük bir ivme kazandığını ifade eden Ergin Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kılıç, “Koronavirüs salgını, toprak sahibi olmanın önemini arttırdı. Kalabalık şehirlerde bunalan ve birikimlerini mantıklı şekilde değerlendirmek isteyenler, fiyatların artış eğilimine girmesine rağmen tarla alımına yöneliyor” dedi.

Pandemi döneminde arsa yatırımı için en gözde bölgenin Güney Marmara olduğuna dikkat çeken Ergin Kılıç, Çanakkale Boğaz köprüsünün yapılacağı Lapseki’den başlayarak Güney Marmara Otoyol Projesi boyunca arazi yatırımlarının arttığına dikkat çekti.

Güney Marmara Bölgesinde son yıllarda çok sayıda arazi geliştirme projesi yapan, Merkezi Biga’da bulunan Çanakkale ve Balıkesir Gönen’de şubeleri olan Ergin Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kılıç, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bilindiği gibi geleceğe taşınacak en önemli yatırım aracı topraktır. Yeryüzündeki kullanılabilir toprak kısıtlı. Şehirler büyümekte, sürekli olarak yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulmakta. Bu arada mevcut tarım arazileri kirleniyor veya yapılaşmaya açılıyor. Bu durumun sonucu toprağa yönelik ihtiyaç sürekli olarak artıyor. Toprak yatırımı, Türkiye gibi nüfusu ve ekonomisi hızla büyümekte olan ülkelerde ve özellikle göç alan kentlerde, zamana, risklere ve ekonomik krizlere karşı en iyi yatırım aracı. Tüm bu gerçeklerin üzerine Koronavirüs salgını da eklenince, adeta tarlaya hücum yaşanıyor. Çanakkale, Balıkesir, Bursa şehirleri ile Manyas, Biga, Lapseki, Gönen’de önemli miktarda arazi satışı var. Artan talep fiyatlarda yavaş yavaş yükselişe neden oldu. Arsaya yönelmenin bir başka nedeni de, döviz, borsa ve altın fiyatlarında yaşanan istikrarsızlık.”

Yastık altındaki paranın ekonomiye hiçbir katkısı olmadığını, tam tersine ekonomik büyümeye engel olduğunu da vurgulayan Ergin Kılıç, “Ülke ekonomisine katkı için, yatırımı döviz veya altına değil, arsaya yönlendirmeliyiz. Yastık altındaki altın ve dövizle toprak alarak hem güvenli bir yatırım yapabiliriz, hem de yatırımımızı risklerden koruruz” diye konuştu.

Toprağa yapılacak yatırımın aidat, tamir, bakım, sigorta gibi masraflar da gerektirmediğini sözlerine ekleyen Ergin Kılıç, “Arsaya yatırım her zaman en az riskle en çok kazandıran yatırım olmuştur. Piyasada faaliyet gösteren güvenilir emlak danışmanlarının yönlendirmesiyle arsa yatırımını her zaman öneriyorum" ifadelerini kullandı.

